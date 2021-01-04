Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, кто должен сдавать обязательный экзамен по государственному языку в 2021 году

По его словам, под действие закона о функционировании украинского языка как государственного попадают министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры.



"Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", — пояснил Кремень и добавил, что в 2021 году народные депутаты и правоохранители пока сдавать экзамен.





Украинцы в сети по-разному восприняли такую новость.



"Очень хорошо, что хоть с опозданием в 29 лет, но украинцы наконец дождались своих национальных прав на своей украинской земле", "А кто кому мешал раньше разговаривать или писать на украинском?", "Ой, какая мне радость. Вот заживем! С новыми тарифами, зато на украинском языке", "Больше делать нечего. Осталось сдать экзамены и пойти в рай. Поднимите в Украине экономику и дайте людям работу", "Ура, с 16 января страна заживет по новому", - писали пользователи сети.





Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.