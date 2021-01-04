Американська фітнес-модель Ана Чері показала отільний образ, забувши зашнурувати міні-кофтинку

Фітнес-красуня намагається ділитися досить незвичайними фото і не повторює образи незважаючи на те, що рекламує бікіні і білизна. Цього разу дівчина підкорювала фанатів скромним вбранням з "родзинкою". Чері одягла кофту, навмисно розшнуровавши зав'язки.

Так, в чорних шкіряних брюках з високою талією і в такого ж кольору кофті на шнурівці Чері підкреслила свій бюст з вигідного ракурсу, а щоб фото було в звичному стилі з часткою відвертості, фітнес-модель не стала зав'язувати шнурівку.

Оголивши таким чином бюст в зоні декольте, Чері надала собі пустощів, що відразу відзначили шанувальники під фото на фан-акаунті:

"😍 🔥Лінда; не можна відвернутися, можна тільки бути заінтригованим😍; ти дуже мила мила міс; дуже красива жінка, відмінне тіло і дуже красива 🔥; Я міг загубитися, дивлячись глибоко в твої очі, аначері; ваш образ повинен отримати більше мільйона лайків. Але завжди є межа; приголомшлива дівчина😻 🌷; солодкість😍».

Також на фан-акаунті з'явилося щасливе фото Чері, що позує в ліжку. Модель вирішила поніжитися в простій білизні на м'якому ліжку і весело при цьому посміхалася. Однак, навіть приховавши наготу, дівчині вдалося продемонструвати засмаглі сідниці в білому бікіні.

"Вона залишатися в ліжку весь день 🤍 якщо ти вдома і сумуєш, проведи вихідний також, як Ана – щасливо і ліниво», - сказано на странце.

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