Американская фитнес-модель Ана Чери показала отильный образ, забыв зашнуровать мини-кофточку

Фитнес-красотка старается делиться довольно необычными фото и не повторяет образы несмотря на то, что рекламирует бикини и белье. В этот раз девушка покоряла фанатов скромным нарядом с «изюминкой». Чери надела кофту, намеренно расшнуровав завязки.

Так, в черных кожаных брюках с высокой талией и в такого же цвета кофте на шнуровке Чери подчеркнула свой бюст с выгодного ракурса, а чтобы фото было в привычном стиле с долей откровенности, фитнес-модель не стала завязывать шнуровку.

Обнажив таким образом бюст в зоне декольте, Чери придала себе озорства, что сразу отметили поклонники под фото на фан-аккаунте:

«😍🔥Линда; нельзя отвернуться, можно только быть заинтригованным😍; Ты очень милая милая мисс; очень красивая женщина, отличное тело и очень красивая 🔥; Я мог потеряться, глядя глубоко в твои глаза, АнаЧери; Ваш образ должен получить более миллиона лайков. Но всегда есть предел; Ошеломляющая девушка😻🌷; Сладость 😍».

Также на фан-аккаунте появилось счастливое фото Чери, позирующей в постели. Модель решила понежиться в простом белье на мягкой кровати и весело при этом улыбалась. Однако, даже скрыв наготу, девушке удалось продемонстрировать загорелые ягодицы в белом бикини.

«Она оставаться в постели весь день 🤍 если ты дома и скучаешь, проведи выходной также, как Ана – счастливо и лениво», - сказано на странце.

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