Зірка показала все без сорому

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) продемонструвала форми в крихітному купальнику

Зірка одягла рожевий купальник, який навряд чи щось прикривав, передає Politeka.net. До слова, зірка стала набирати популярність в мережі саме завдяки своїм відвертим знімкам.

Модель "Playboy" полонить своїми формами в різних нарядах, а буває і без них.

Цього разу гаряча брюнетка позувала в рожевому мікро-бікіні, яке обтягнуло груди, проте навряд чи щось прикриваючи. Трикутники тканини були настільки крихітними, що це лише надавало ще більшого акценту бюсту.

Крім того, маленький купальник був трохи прозорим, і крізь нього пробивалося найпотаємніше.

Маленькі трусики на тонких бретельках були занадто крихітними й ледь приховували інтимні деталі.

Завершили образ різні прикраси й макіяж з акцентом на красиві очі.

На одному з кадрів ефектна модель повернулася боком до камери і продемонструвала пружні сідниці у всій красі.

"Я так накачана Новим роком! Ви готові до 2021 року? ⭐ ️ ",- написала Кассандра.

За п'ять годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в її бік багато приємних повідомлень, яких гідна її фігура.

"Хороша!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала на ліжку, вигинаючись, щоб продемонструвати неймовірні форми в білизні.

Кассандра підкреслила пишні груди тонким мереживом, яке натягнулося і виглядало ненадійним для приховування її "спокус".

Бюст так і притягував погляд, особливо коли артистка трохи вигнулася для його демонстрації.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy прикрила свій сором тільки ниточками бікіні

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з Playboy в прозорому топі полоскотала нерви шанувальникам

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