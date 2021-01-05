Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) продемонструвала форми в крихітному купальнику
Зірка одягла рожевий купальник, який навряд чи щось прикривав, передає Politeka.net. До слова, зірка стала набирати популярність в мережі саме завдяки своїм відвертим знімкам.
Модель "Playboy" полонить своїми формами в різних нарядах, а буває і без них.
Цього разу гаряча брюнетка позувала в рожевому мікро-бікіні, яке обтягнуло груди, проте навряд чи щось прикриваючи. Трикутники тканини були настільки крихітними, що це лише надавало ще більшого акценту бюсту.
Крім того, маленький купальник був трохи прозорим, і крізь нього пробивалося найпотаємніше.
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Маленькі трусики на тонких бретельках були занадто крихітними й ледь приховували інтимні деталі.
Завершили образ різні прикраси й макіяж з акцентом на красиві очі.
На одному з кадрів ефектна модель повернулася боком до камери і продемонструвала пружні сідниці у всій красі.
"Я так накачана Новим роком! Ви готові до 2021 року? ⭐ ️ ",- написала Кассандра.
За п'ять годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в її бік багато приємних повідомлень, яких гідна її фігура.
"Хороша!", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала на ліжку, вигинаючись, щоб продемонструвати неймовірні форми в білизні.
Кассандра підкреслила пишні груди тонким мереживом, яке натягнулося і виглядало ненадійним для приховування її "спокус".
Бюст так і притягував погляд, особливо коли артистка трохи вигнулася для його демонстрації.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy прикрила свій сором тільки ниточками бікіні
А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з Playboy в прозорому топі полоскотала нерви шанувальникам
Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з Playboy не втримала пишну "пишність" в шовкових стрічках