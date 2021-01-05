Звезда показала все без стеснения

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) продемонстрировала формы в крохотном купальнике

Звезда надела розовый купальник, который едва ли что-то прикрывал, передает Politeka.net. К слову, звезда стала набирать популярность в сети именно благодаря своим откровенным снимкам.

Модель "Playboy" пленит своими формами в разных нарядах, а бывает и без них.

В этот раз горячая брюнетка позировала в розовом микро-бикини, которое обтянуло грудь, однако едва ли что-то прикрывая. Треугольники ткани были настолько крохотными, что это лишь придавало еще большего акцента к бюсту.

Кроме того, маленький купальник был немного прозрачным, и сквозь него пробивалось самое сокровенное.

Маленькие трусики на тонких бретельках были слишком крохотными и едва скрывали интимные детали.

Завершили образ разные украшения и макияж с акцентом на красивые глаза.

На одном из кадров эффектная модель повернулась боком к камере и продемонстрировала упругие ягодицы во всей красе.

"Я ТАК накачана новым годом! Вы готовы к 2021 году? ⭐️", - написала Кассандра.

За пять часов пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в ее сторону много приятных сообщений, которых достойна ее фигура.

"Хороша!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала на постели, выгибаясь, чтобы продемонстрировать невероятные формы в белье.

Кассандра подчеркнула пышную грудь тонким кружевом, которое натянулось и выглядело ненадежным для скрытия ее "соблазнов".

Бюст так и притягивал взгляд, особенно когда артистка немного выгнулась для его демонстрации.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy прикрыла свой стыд только ниточками бикини

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из Playboy в прозрачном топе пощекотала нервы поклонникам

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из Playboy не удержала пышное "великолепие" в шелковых лентах