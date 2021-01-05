Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) продемонстрировала формы в крохотном купальнике
Звезда надела розовый купальник, который едва ли что-то прикрывал, передает Politeka.net. К слову, звезда стала набирать популярность в сети именно благодаря своим откровенным снимкам.
Модель "Playboy" пленит своими формами в разных нарядах, а бывает и без них.
В этот раз горячая брюнетка позировала в розовом микро-бикини, которое обтянуло грудь, однако едва ли что-то прикрывая. Треугольники ткани были настолько крохотными, что это лишь придавало еще большего акцента к бюсту.
Кроме того, маленький купальник был немного прозрачным, и сквозь него пробивалось самое сокровенное.
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Маленькие трусики на тонких бретельках были слишком крохотными и едва скрывали интимные детали.
Завершили образ разные украшения и макияж с акцентом на красивые глаза.
На одном из кадров эффектная модель повернулась боком к камере и продемонстрировала упругие ягодицы во всей красе.
"Я ТАК накачана новым годом! Вы готовы к 2021 году? ⭐️", - написала Кассандра.
За пять часов пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в ее сторону много приятных сообщений, которых достойна ее фигура.
"Хороша!", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала на постели, выгибаясь, чтобы продемонстрировать невероятные формы в белье.
Кассандра подчеркнула пышную грудь тонким кружевом, которое натянулось и выглядело ненадежным для скрытия ее "соблазнов".
Бюст так и притягивал взгляд, особенно когда артистка немного выгнулась для его демонстрации.
Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy прикрыла свой стыд только ниточками бикини
А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из Playboy в прозрачном топе пощекотала нервы поклонникам
Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из Playboy не удержала пышное "великолепие" в шелковых лентах