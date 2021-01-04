Україна ще протягом декількох років перебуватиме в періоді катаклізмів

За словами футуролога Андрія Длігача, в цьому році нас можуть чекати непрості часи, але це все закономірно. В кінці цього відрізка здійсниться перехід до нових структур, пише "Україна 24".

При цьому він додав, що драматично в новому році нічого не зміниться.

"Ще п'ять років як мінімум нас чекатимуть і техногенні загрози, і екологічні, і політичні, і навіть військові конфлікти. Приблизно п'ять років триватиме цей фазовий перехід, який почався кілька років тому", - говорить Длігач.

Після завершення цього важкого періоду може бути здійснений перехід до нових капіталістичних моделей - неокапіталізму, до нової політичної структури світу - багатополюсної - з двома або більше полюсами.

Не виключає експерт і позитивних змін в 2021 році, але і нові виклики нас теж чекають.

"В першу чергу це будуть світові домовленості про екологічні питання, продовження спільної діяльності, яка була припинена під час Трампа. Все більше в минуле підуть торгові війни, світ знову повернеться до більшої відкритості і глобалізації. Але і нові виклики чекають нас. Ці виклики пов'язані з технологізацією, штучним інтелектом, необхідністю взаємодії людей і машин", - додав футуролог.

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