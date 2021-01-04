Украина еще в течение нескольких лет будет пребывать в периоде катаклизмов

По словам футуролога Андрея Длигача, в этом году нас могут ждать непростые времена, но это все закономерно. В конце этого отрезка совершится переход к новым структурам, пишет "Украина 24".

При этом он добавил, что драматически в новом году ничего не поменяется.

"Еще пять лет как минимум нас будут ожидать и техногенные угрозы, и экологические, и политические, и даже военные конфликты. Примерно пять лет будет длиться этот фазовый переход, который начался несколько лет назад", - говорит Длигач.

После завершения этого тяжелого периода может быть совершен переход к новым капиталистическим моделям - неокапитализму, к новой политической структуре мира - многополюсной - с двумя или более полюсами.

Не исключает эксперт и позитивных изменений в 2021 году, но и новые вызовы нас тоже ждут.

"В первую очередь это будут мировые договоренности об экологических вопросах, продолжения совместной деятельности, которая была приостановлена во время Трампа. Все больше в прошлое уйдут торговые войны, мир опять вернется к большей открытости и глобализации. Но и новые вызовы ждут нас. Эти вызовы связаны с технологизацией, искусственным интеллектом, необходимостью взаимодействия людей и машин", - добавил футуролог.

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