Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе на прогулянці

На фото Хільде позувала в білому топі і шортиках. Красуня стояла на доріжці, хвалячись сонячною погодою. Осланд волосся залишила розпущеним, доповнивши образ шпильками. Модель посміхалася і зовсім не бентежилася показати ідеальну фігуру у вражаючому міні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ця маленька дівчинка виглядає ... це нормально, але твоя справжня краса-бути дорослою жінкою"," ви приголомшливо красиві"," яка ти красива", " гарний погляд ... яка мила панночка", "як ти така красива", " ви красиві і, можливо, ви вже це знаєте ...", "Красива кішка", "ти можеш зупинити цей довбаний час", " я люблю це маленьке тіло ...", "Приголомшлива абсолютно захоплююча".

Повідомлялося, що Норвезька модель Хільде Осланд продовжує радувати стильними образами.

Нещодавно Хільде оголосила про свою вагітність первістком, тому в її профілі почали рідше з'являтися відверті фото, тепер дівчина робить акцент на фігурі, що змінилася, в милих образах. У той же час на фан-акаунтах згадують кращі бікіні Осланд За останній час.

Нагадаємо, найкрасивіша жінка світу приголомшила розпатланим виглядом в міні-ТОПі

А ще Politeka повідомляла, що найкрасивіша жінка вивалила свої соковиті "персики" на пробіжці

Також Politeka писала, що найкрасивіша жінка світу покрутила соковитими місцями перед дзеркалом



