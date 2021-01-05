Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя на прогулке

На фото Хильде позировала в белом топе и шортиках. Красотка стояла на дорожке, хвастаясь солнечной погодой. Осланд волосы оставила распущенными, дополнив образ заколками. Модель улыбалась и совсем не смущалась показать идеальную фигуру во впечатляющем мини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Эта маленькая девочка выглядит… это нормально, но твоя настоящая красота - быть взрослой женщиной", "Вы потрясающе красивы", "Какая ты красивая", "красивый взгляд ... какая милая барышня", "Как ты такая красивая", "Вы красивы и, возможно, вы уже это знаете ...", "Красивая кошка", "Ты можешь остановить это долбаное время", "Я люблю это маленькое тело ...", "Потрясающая абсолютно захватывающая".

Сообщалось, что норвежская модель Хильде Осланд продолжает радовать стильными образами.

Недавно Хильде объявила о своей беременности первенцем, поэтому в ее профиле начали реже появляться откровенные фото, теперь девушка делает акцент на изменившейся фигуре в милых образах. В то же время на фан-аккаунтах вспоминают лучшие бикини Осланд за последнее время.

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