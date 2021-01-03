Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе в незвичайному образі і звернулася до 2021 року

На фото красуня здалася топлес, сидячи біля водойми. Потуральскі в променях сонця практично сховала всю свою красу. Ніколь повернулася до камери, хвалячись ідеальними рисами обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт 2021! Передавши всім нам найкращі побажання в цьому новому році, дозвольте нам найближчим часом обійняти вас і завжди намагатися витягти максимум з будь - якої ситуації", - написала зірка під фото.

"Поцілуй мою крихітку за мене", " ти прекрасна! З Новим Роком", "З найкращими побажаннями на 2021", " спасибі. І тобі того ж!!", "Щасливого і процвітаючого 2021 року. Кращі Флюїди, і нехай ви будете такими ж милими і ніжними, як завжди", "з Новим роком Ніколь, привіт з Аргентини", "вдалого Нового року!".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, блиснула бюстом без білизни.

Цього разу Потуральскі постала в малиновій блузі з короткими рукавами. Спокусниця лише один гудзик залишила застебнутою, тому вона посверкала своїм пружним животом.

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