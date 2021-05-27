Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко

В интервью YouTube каналу Helen Yee Sports Лопес признался, что не изменил своего пренебрежительного отношения к Ломаченко даже после победы, передает xsport.ua.

«Дело в том, что он смотрел на меня свысока, не показал никакого уважения. Я само уважение. Если бы он дал мне опцию реванша или что-то в этом роде, то мы бы устроили бой. Но я побил его 9:3 или 8:4. Неважно, каким был счет, ведь это совершенно доминирующая победа. В 12-м раунде было видно, что это чемпионский раунд. Собственно говоря, я доминировал в последнем раунде.

У Ломаченко нет сердца, я отнял его у него. Это очень приятно, ведь с ним сильно нянчились, а он думал, что является богом. Никакой ты не бог, а гребаный болван. В конце концов, ты выступил как болван, когда я побил тебя», - говорил Лопес.

Напомним, что Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с японцем Масайоши накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.

Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.

Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.