Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко
В интервью YouTube каналу Helen Yee Sports Лопес признался, что не изменил своего пренебрежительного отношения к Ломаченко даже после победы, передает xsport.ua.
«Дело в том, что он смотрел на меня свысока, не показал никакого уважения. Я само уважение. Если бы он дал мне опцию реванша или что-то в этом роде, то мы бы устроили бой. Но я побил его 9:3 или 8:4. Неважно, каким был счет, ведь это совершенно доминирующая победа. В 12-м раунде было видно, что это чемпионский раунд. Собственно говоря, я доминировал в последнем раунде.
У Ломаченко нет сердца, я отнял его у него. Это очень приятно, ведь с ним сильно нянчились, а он думал, что является богом. Никакой ты не бог, а гребаный болван. В конце концов, ты выступил как болван, когда я побил тебя», - говорил Лопес.
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Напомним, что Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с японцем Масайоши накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.
Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.
Ломаченко решил показать фото своего завтрака, который состоял из большого стейка и овощей, приготовленных на гриле.
Фанаты пожелали украинцу не только приятного аппетита, но и удачи в предстоящем бою.
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