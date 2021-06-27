Українська співачка Настя Каменських у рожевому бікіні похвалилася веселим днем з кращою подругою

Настя практично весь вільний час проводить вдома в компанії чоловіка і кращої подруги. Після розлучення Анна Андрійчук стала багато часу проводити вдома у Насті, яка не соромиться показати своє життя.

У розділі Сторі в Instagram артистка показала серію кадрів, зроблених на терасі у своєму дворі. Там Настя разом з Ганною відпочивали після басейну. У купальнику Каменських також спокусливо покрутилася на камеру, як би показуючи свою фігуру.

Не секрет, що таким чином зірка привертає увагу до себе, адже тема зовнішності схудлої виконавиці постійно провокує суперечки під постами.

"Нехай іноді кілограми додаються або зменшуються. Нехай часто мені пишуть негативні коментарі і засуджують за вагу, засуджують, що я багато тренуюся, стежу за харчуванням, але все одно не відповідаю загальноприйнятим ідеалам 90-60-90. Але це не привід картати себе» - підмітила Каменських після відпустки в Мексиці.

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