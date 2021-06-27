Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь 3 роки тому стала популярною серед українців завдяки перемозі на Міс Україна. І хоч пройшло багато часу, за дівчиною стежать десятки тисяч фанатів, яких красуня намагається не розчаровувати і публікує новий контент в Instagram.
На новому фото, яке красуня викинула сьогодні в мережу, Леоніла позувала в зеленому міні. Красуня стояла біля ліжка, хвалячись фігурою перед дзеркалом. Дівчина вигнулася, дозволяючи насолодитися кожним вигином спортивного тіла. Гузь залишила два знімки, погравшись з ракурсами.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"Чудове тіло і модель", "вогонь", "Люблю", " виглядаєш дуже класно. Фігура просто захват. Можна дивитися нескінченно довго".
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