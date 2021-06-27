Популярная отечественная красотка Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь 3 года назад стала популярной среди украинцев благодаря триумфу на Мисс Украина. И хоть прошло много времени, за девушкой следят десятки тысяч фанатов, которых красотка старается не разочаровывать и публикует новый контент в Инстаграм.
На новом фото, которое красотка выбросила сегодня в сеть, Леонила позировала в зеленом мини. Красотка стояла у кровати, хвастаясь фигурой перед зеркалом. Девушка выгнулась, позволяя насладится каждым изгибом спортивного тела. Гузь оставила два снимка, поигравшись с ракурсами.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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