Супермодель Белла Хадід, яка вважається найкрасивішою жінкою світу за принципом золотого перетину, відвідала модний показ
Вчора 24-річна Белла Хадід спеціально заради модного показу вирушила в Париж, де справила яскраве враження не тільки своєю появою, але і досить сміливим вбранням. Так, як виявилося, модель стала гостею показу нової чоловічої колекції Dior. Там дівчина була присутня в компанії Тревіса Скотта,
Молодий чоловік якраз брав активну участь у розробці нової колекції. На заході щаслива Белла з'явилася на публіці в чорному напівпрозорому ТОПі. Причому дівчина не стала бентежитися через те, що і не подумала надіти ліфчик.
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Свої штани зі зміїним принтом модель ризикнула поєднувати з сумкою: Белла вибрала модний розкльошений фасон і яскраве забарвлення.
На одному з акаунтів в Instagram з'явилася серія кадрів Хадід, які вразили користувачів: "де там красуня?; Вона, здається, вперше стільки посміхається)); на смак і колір звичайно, вона на любителя; треба ж! Вона посміхатися вміє .....; Їй точно 23?😮 ; Одні очі прикрила, про інші забула😅; і це типу "найкрасивіша" жінка планети? 😮Їй самій то не гидко купувати собі титули і підробляти чужу зовнішність».
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