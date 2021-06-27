Супермодель Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной мира по принципу золотого сечения, посетила модный показ

Вчера 24-летняя Белла Хадид специально ради модного показа отправилась в Париж, где произвела яркое впечатление не только своим появлением, но и довольно смелым нарядом. Так, как оказалось, модель стала гостьей показа новой мужской коллекции Dior. Там девушка присутствовала в компании Трэвиса Скотта,

Молодой человек как раз принимал активное участие в разработке новой коллекции. На мероприятии счастливая Белла появилась на публике в черном полупрозрачном топе. Причем девушка не стала смущаться из-за того, что и не подумала надеть лифчик.

Свои брюки со змеиным принтом модель рискнула сочетать с сумкой: Белла выбрала модный расклешенный фасон и яркую расцветку.

На одном из аккаунтов в Инстаграм появилась серия кадров Хадид, которые впечатлили пользователей: «Где там красотка?; Она, кажется, впервые столько улыбается)); На вкус и цвет конечно, она на любителя; Надо же! Она улыбаться умеет …..; Ей точно 23?😮; Одни глаза прикрыла, про другие забыла😅; И это типа «самая красивая» женщина планеты? 😮Ей самой то не противно покупать себе титулы и подделывать чужую внешность».

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