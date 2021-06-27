Українська співачка Тіна Кароль вразила новим образом

Співачка користується великою полярністю і має цілі фан-клуби. Шанувальники артистки навіть створюють в соцмережах сторінки присвячені Кароль. На одній з таких з'явилося фото артистки в досить зухвалому образі, пише Рoliteka.net.

Відзначимо, якщо раніше співачка віддавала перевагу класичним спокійним вбранням і ніжним жіночним сукням, то в той же час її стиль стає більш провокативним. І це стосується не тільки зовнішнього вигляду, але і творчості.

Так, на знімку з нової фотосесії, котори опублікували на одній з фан-сторінок,

"Скоро ти будеш зовсім чорною", - підписаний кадр.

Кароль відображена в чорному боді з прозорими елементами, а ногу співачки немов обвиває тонкий ремінець. Образ доплняет "мокра" укладання і макіяж з акцентом на очах.

"Наша королева", "Чорна королева", - пишуть в коментарях.

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