Украинская певица Тина Кароль восхитила новым образом

Певица пользуется большой полярностью и имеет целые фан-клубы. Поклонники артистки даже создают в соцсетях страницы посвященные Кароль. На одной из таких появилось фото артистки в довольно дерзком образе, пишет Рoliteka.net.

Отметим, если ранее певица отдавала предпочтение класическим спокойным нарям и нежным женственным платьям, то в тоследнее время ее стиль становится более провокативным. И это касается не только внешнего вида, но и творчества.

Так, на снимке с новой фотосессии, которы опубликовали на одной из фан-страниц,

"Скоро ты будешь совсем черной", - подписан кадр.

Кароль запечатлена в черном боди с прозрачными элементами, а ногу певицы словно обвивает тонкий ремешок. Образ доплняет "мокрая" укладка и макияж с акцентом на глазах.

"Наша королева", "Черная королева", - пишут в комментариях.

Напомним, Кароль раскованно сбросила пиджак, сверкая декольте в металлическом топе: "У-у, ничего такая"

А еще Politeka писала, что Тина Кароль впервые рассказала о новых чувствах: «Я хочу любви»

Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с мужчиной застали в странных позах просто на улице: "Трудолюбивый котенок..."