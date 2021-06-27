Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун вразила знімком в купальнику
Як пише Politeka.net, 63-річна зірка показала фото на своїй сторінці в Instagram.
"Щасливе літо", – підписала кадр знаменита актриса.
Шерон Стоун позує в жовтому купальнику на тлі будинку. Також в кадр її улюбленець - песик Бандит.
Актриса в прекрасній формі. При цьому можна помітити, що фото не редаговано, зірка спокійно ставиться до змін, які з віком відбуваються з її тілом, і не боїться показувати його перед камерами як є.
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63-річна актриса захопила користувачів Мережі своїм виглядом. Про що користувачі мережі пишуть в коментарях до фото.
"Чудова", «Королева», «До біса гаряча», «Вау, карколомна», «Виглядаєш чудово», «Яка ж ви неймовірна», «Моя королева», "Божественна", - пишуть в коментарях.
Не залишився без компліментів і улюбленець зірки. Песик вразив своїм поглядом.
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