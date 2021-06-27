Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун впечатлила снимком в купальнике
Как пишет Politeka.net, 63-летняя звезда показала фото на своей странице в Инстаграм.
«Счастливое лето», – подписала кадр знаменитая актриса.
Шэрон Стоун позирует в желтом купальнике на фоне дома. Также в кадр ее собачка – Бандит.
Актриса в прекрасной форме. При этом можно заметить, что фото не редактировано, звезда спокойно относится к изменениям, которые с возрастом происходят с ее телом, и не боится показывать его перед камерами как есть.
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63-летняя актриса восхитила пользователей Сети своим видом. О чем пользователи Сети пишут в комментариях к фото.
«Великолепная», «Королева», «Чертовски горячая», «Вау, сногсшибательная», «Выглядишь восхитительно», «Какая же вы невероятная», «Моя королева», «Божественная», - пишут в комментариях.
Не остался без комплиментов и любимец звезды.
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