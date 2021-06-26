Починаюча модель Соня Євдокименко, яка є онукою співачки Софії Ротару, вразила витонченою фігуркою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Євдокименко регулярно публікує фото, зроблені на вулицях. Софія підбирає ідеальні образи, спеціалізуючись на образах для міста. Цього разу красуня вибрала надто короткий топ, який більше був схожий на нижню білизну. З топом вона одягла джинси, які підкреслили її тонку талію. Образ завершували незвичайні окуляри, які надали дівчині особливого шарму. Євдокименко прогулювалася по вулиці, приковуючи до себе погляди.

"Розкажи мені про свій день. Що змусило ваше серце посміхнутися?",- звернулася Соня до шанувальників.

У коментарях їй залишили масу приємних слів з приводу її образу.

"Красуня", «Твоя посмішка чудова», «неймовірна», «ти радуєш мене кожен день», "Гарячіше сонця", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка Ротару засвітилася на відпочинку з красенем-мільйонером родом з України: молоді і закохані.

Як повідомляла Politeka, юна внучка Ротару в одному топіку влаштувала спекотне дефіле посеред міста: "Соня, ви прекрасні!".

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