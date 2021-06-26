Співачка Настя Каменських виклала в мережу захоплююче фото в сміливому бікіні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною продюсера Олексія Потапенка, часто надає фанатам своє життя в соцмережі Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у своєму мікроблозі захоплюючим кадром відпочинку у своєму заміському будинку.

Зірка позувала для фото, стоячи на веранді особняка, на знімку також видно басейн і красиву доглянуту галявину навколо будинку. Перед камерою Настя з'явилася в малиновому бікіні, яке красиво підкреслило її ідеальну фігуру і рівну засмагу. Волосся артистки розпущене, вона запустила в них руки, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Суботній релакс". А фанати тут же почали коментувати нову фотографію зірки: "Вау, красуня", "Красива", "Улюблена", "Обожнюю тебе", "Дуже мило", "Класний купальник", "Прекрасна", "Супер", "Шикарна жінка", "Богиня".

Нагадаємо, Каменських у смугастому бікіні показала, що витворяє вдома без Потапа: "Такого ще не було...".

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