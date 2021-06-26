Певица Настя Каменских выложила в сеть захватывающее фото в смелом бикини

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая является женой продюсера Алексея Потапенко, часто оказывает фанатам свою жизни в соцсети Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в своем микроблоге захватывающим кадром отдыха в своем загородном доме.

Звезда позировала для фото, стоя на веранде особняка, на снимке также видно бассейн и красивую ухоженную лужайку вокруг дома. Перед камерой Настя появилась в малиновом бикини, которое красиво подчеркнуло ее идеальную фигуру и ровный загар. Волосы артистки распущены, она запустила в них руки, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Субботний релакс". А фанаты тут же начали комментировать новую фотографию звезды: "Вау, красотка", "Красивая", "Любимая", "Обожаю тебя", "Очень мило", "классный купальник", "Прекрасна", "Супер", "Шикарная женщина", "Богиня".

Напомним, Каменских в полосатом бикини показала, что вытворяет дома без Потапа: "Такого еще не было...".

Как сообщала Politeka, Раздетая Каменских разлеглась на кровати, в Сети заподозрили неладное: «Вы родили ребенка...».

Также Politeka писала, Каменских понежилась под солнцем, сверкнув ножками в мини: "Часик полного chill out".