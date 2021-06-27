Супермодель Белла Хадід здивувала розкутою фотосесією і дивним поєднанням
Як відомо, пластичний хірург Джуліан де Сільва назвав 24-річну Беллу найкрасивішою жінкою в світі, провівши дослідження і розрахувавши ідеальну зовнішність за формулою "золотого перетину", винайденою стародавніми греками. Пропорції обличчя Хадід - розміри і положення губ, носа, підборіддя і лінія щелепи – складають 94,35%. Цей показник найближче до ідеального співвідношення.
За життям Белли в Instagram стежать більше 43 мільйонів підписників. Дівчина регулярно радує фанатів насиченими кадрами. Так, у своєму новому пості модель показала результат незвичайної фотосесії, проведеної на балконі, передає Politeka.net. Белла позувала в чорному топі, що переходить у чоппер на шиї, і вузьких брюках зміїного забарвлення. "Родзинкою" стала біла троянда, яку та тримала то в руках, то в роті.
Хадід згиналася на всі боки, небезпечно звисаючи з перил, і присідала, широко розставляючи ноги.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Вогонь"
"момент"
"Ти така сильно мила 🥰"
"Ти змушуєш мене посміхатися, як божевільний"
"Красивий ангел"
"Спекотніше, ніж в пеклі 😘 😘"
Нагадаємо, Белла Хадід полонила вигинами на прогулянці у відкритому купальнику
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