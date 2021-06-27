Супермодель Белла Хадид удивила раскрепощенной фотосессией и странным сочетанием

Как известно, пластический хирург Джулиан де Сильва назвал 24-летнюю Беллу самой красивой женщиной в мире, проведя исследование и рассчитав идеальную внешность по формуле "золотого сечения", изобретенной древними греками. Пропорции лица Хадид – размеры и положение губ, носа, подбородка и линия челюсти – составляют 94,35%. Этот показатель ближе всего к идеальному соотношению.

За жизнью Беллы в Инстаграм следят более 43 миллионов подписчиков. Девушка регулярно радует фанатов насыщенными кадрами. Так, в своем новом посте модель показала результат необычной фотосессии, проведенной на балконе, передает Politeka.net. Белла позировала в черном топе, переходящив чоппер на шее, и узких брюках змеиной расцветки. "Изюминкой" стала белая роза, которую та держала то в руках, то во рту.

Хадид изгибалась во все стороны, опасно перевешиваясь через перила, и приседала, широко расставляя ноги.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Огонь"

"момент"

"Ты такая чертовски милая🥰"

"Ты заставляешь меня улыбаться, как сумасшедший"

"Красивый ангел"

"Жарче, чем в аду😘😘"

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