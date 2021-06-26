Відома актриса і модель Моніка Беллуччі володіє прекрасним почуттям стилю, показуючи на зйомках трендові вбрання
Всесвітньо відома актриса Моніка Беллуччі вважається однією з найзнаменитіших італійських зірок. Причому її краса розбурхує шанувальників навіть зараз, коли 56-річна знаменитість рідко ділиться фото, показуючи нові образи.
На фан-акаунтах шанувальники ж активно згадують кращі з останніх образів Беллуччі, які вона показувала. Оскільки Моніка віддає перевагу чорному кольору в своїх образах, стриманий образ фатальної Діви в класичному брючному костюмі виглядав особливо ефектно.
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Ця фатальна жінка навіть в 56 років спокійно доводить, що краса може бути будь-хто. При цьому Моніка не раз помічала, що просто ненавидить дієти і ніколи їх не дотримувалася, тому і худий не була і вже не буде.
"Коли я постарію, я краще буду дивитися на своїх дітей, ніж дивитися фільми зі своєю участю", – одного разу сказала актриса, коментуючи своє особисте життя і те, чому не так часто знімається тепер.
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