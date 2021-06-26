Известная актриса и модель Моника Беллуччи обладает прекрасным чувством стиля, показывая на съемках трендовые наряды

Всемирно известная актриса Моника Беллуччи считается одной из самых знаменитых итальянских звезд. Причем ее красота будоражит поклонников даже сейчас, когда 56-летняя знаменитость редко делится фото, показывая новые образы.

На фан-аккаунтах поклонники же активно вспоминают лучшие из последних образов Беллуччи, которые она показывала. Поскольку Моника предпочитает черный цвет в своих образах, сдержанный образ роковой дивы в классическом брючном костюме смотрелся особенно эффектно.

Эта роковая женщина даже в 56 лет спокойно доказывает, что красота может быть любой. При этом Моника не раз подмечала, что просто ненавидит диеты и никогда их не соблюдала, поэтому и худой не была и уже не будет.

"Когда я состарюсь, я лучше буду смотреть на своих детей, чем смотреть фильмы со своим участием", – однажды сказала актриса, комментируя свою личную жизнь и то, почему не так часто снимается теперь.

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