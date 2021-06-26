Відома модель Емілі Ратаковски з'явилася на прогулянці з улюбленим домашнім вихованцем

Все частіше зірку можна помітити на прогулянці з вихованцем, вигулює його по вулицях міста і дивує фігурою після схуднення. Всього за пару місяців Ратаковскі скинула зайве і вже схудла до колишніх форм.

Як і до пологів, Ратаковскі виглядає дуже стрункою і підтягнутою, а її шкіра без целюліту і розтяжок дивує прихильниць все частіше. Не минуло й півроку з народження сина Емілі, а вона сама вже прийшла в себе і навіть встигла знятися в декількох трендових фотосесіях.

На прогулянці ж Емілі виглядала не гірше, надівши маленьке оранжево-червоне плаття на тонких бретельках і зручні білі кросівки.

Всі шанувальники помічають, що схудла зірка швидко повернулася до зйомок після народження сина і знову підкорює фотографів своїми формами. Нещодавно Емілі взяла участь у рекламній зйомці з дизайнерською білизною від популярного дизайнера.

Кадри вийшли вельми відкритими і пікантними, хоча саму молоду маму це не бентежить.

"Ніколи не бачив більш ідеального відбитка. ❤ ️ ; Все, що вам потрібно 🌸 неможлива і красива; Боже, я люблю їх усіх 🌸; Мега шикарна красуня, вау!!!; неможливо відірватися від такої; нарешті щось цікаве😇; о, найцікавіше майже приховано😮; як я можу тебе віддячити? 💞 ; тьху така красива навіть після того, як народила дитину; що саме ви даєте світу? Ти як кардашьян", - відповідають в мережі.

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