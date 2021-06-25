Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон поразила видом в смелом купальнике

Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса и модель датского происхождения Скарлетт Йоханссон в свои 36 лет может похвастаться не только успешной карьерой, но и сногсшибательной фигурой с выдающимися формами. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных звезде, опубликовали ее горячее фото в купальнике, которое вызвало бурную реакцию среди поклонников.

На снимке Скарлетт запечатлена в интересной пляжной локации где-то в Калифорнии. Перед камерой соблазнительная красотка появилась в облегающем слитном купальнике насыщенного голубого оттенка, который подчеркнул упругое декольте и изящные изгибы тела. Волосы актриса распущены и небрежно уложены, а на ее лице очаровательная улыбка, она уверенно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии написали: "Голубой бриллиант". А пользователи тут же начали активно обсуждать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Я был влюблен в эту женщину более 15 лет", "Красиво", "Чистая красота и просто очаровательный поцелуй", "Какая красивая", "Фотошоп", "Восхитительная женщина", "Настоящая леди", "Это любовь", "Такая красивая".

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