Відома французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина актора Венсана Касселя, приміряла новий образ діви

Тіна Кунакі-юна дружина Венсана Касселя звикла до обожнювання і заздрості в мережі, адже після весілля з відомим актором її популярність стала ще більше. Тепер під кожним новим фото моделі можна помітити сотні хвалебних відгуків її образам, якими нерідко дивує.

Цього разу модель вирішила поділитися спекотним фото з останньої зйомки, під час якої приміряла стильну чорну сукню з сіточкою. Завдяки оригінальному дизайну, модель не приховала акуратні форми, а навпаки – вдало підкреслила їх. Піднявши голову вгору, Кунакі також зробила акцент на пухких губах і вельми незвичному і яскравому макіяжі.

Одночасно і скромний і вельми запам'ятовується образ Кунакі не залишив фанатів байдужими:

"Прекрасна діва❤️; королева наших сердець; боже, яка прекрасна Тіна в цій сукні❤️; в ній чудове все і все таке ідеальне🔥 🔥; яка смакота і витонченість; perfeita ❤️; це прекрасно😍; нереальна маленька богиня❤️».

Молода модель часто робить пікантні кадри на пляжі, захоплюючи природною красою без макіяжу. Зірка не тільки виглядає дуже добре після народження дитини, вона ще й досить швидко приступила до роботи моделі.

Як можна помітити, головними акцентами на фото зірки залишаються її форми, яких Кунакі зовсім не соромиться. Модель віддає перевагу класичним відтінкам для її звичних образів без принтів і малюнків, що робить її шкіру більш виразною.

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