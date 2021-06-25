Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, примерила новый образ дивы

Тина Кунаки – юная жена Венсана Касселя привыкла к обожанию и зависти в сети, ведь после свадьбы с известным актером ее популярность стала ещё больше. Теперь под каждым новым фото модели можно заметить сотни хвалебных отзывов ее образам, которыми нередко удивляет.

В этот раз модель решила поделиться жарким фото из последней съемки, во время которой примерила стильное черное платье с сеточкой. Благодаря оригинальному дизайну, модель не скрыла аккуратные формы, а наоборот – удачно подчеркнула их. Приподняв голову вверх, Кунаки также сделала акцент на пухлых губах и весьма непривычном и ярком макияже.

Одновременно и скромный и весьма запоминающийся образ Кунаки не оставил фанатов равнодушными:

«Прекрасная дива❤️; королева наших сердец; боже, какая прекрасная тина в этом платье❤️; в ней превосходное все и все такое идеальное🔥🔥; какая вкуснота и изящество; perfeita ❤️; это прекрасно😍; Нереальная маленькая богиня❤️».

Молодая модель часто делает пикантные кадры на пляже, восхищая естественной красотой без макияжа. Звезда не только выглядит очень хорошо после рождения ребенка, она еще и довольно быстро приступила к работе модели.

Как можно заметить, главными акцентами на фото звезды остаются ее формы, которых Кунаки совсем не стесняется. Модель предпочитает классические оттенки для ее привычных образов без принтов и рисунков, что делает ее кожу более выразительной.

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