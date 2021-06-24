Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна захопила гарячою фотосесією

Як відомо, до "Жіночого кварталу" 25-річна красуня брала участь в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики. Дівчина активно веде свій Instagram, радуючи шанувальників кадрами з особистого життя і робочих буднів.

У своєму новому пості блондинка віддалася ностальгії за морем, передає Politeka.net. Нещодавно Нікітіна разом із колегами-гумористами побувала в Туреччині, беручи участь у фестивалі "Весело 2021". Вдень дівчина розслаблялася на пляжі, а ввечері виступала на сцені.

"🌊❤️Поверніть мене назад...💔", - йдеться в підписі. Також стоїть геометка турецького міста Даламан.

На нових знімках Нікітіна позувала в басейні, будучи в червоному купальнику. Актриса вистрибнула з води, спершись руками на бортик, і спокусливо вигнула спинку. Катерина продемонструвала всі достоїнства своєї фігури.

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"Яка пристрасна русалка!"

"Вау 😍"

"Ля ти русалка 🧜‍♂️ 😍"

Раніше ми розповідали, Нікітіна похвалилася шикарними букетами, які їй подарували шанувальники. Днями відгриміло відразу два концерти "Жіночого кварталу". Мабуть, глядачам дуже сподобався виступ дівчини.

Вона позувала в милій футболці з мультяшним принтом, присівши навпочіпки поруч із квітами.

"Просто залишу це тут!🤍 INSTAGRAM мій особистий фотоальбом! Спасибі за все, мої хороші 💕👏🏻 # Нікітіна # женскийквартал # люблю", - повідомила Нікітіна в підписі.

Нагадаємо, Блондинка з "Жіночого кварталу" привернула погляди до яскравої вишиванки:"Ну як в таку не закохатися".

Як повідомляла Politeka, Блондинка з "Жіночого кварталу" одним фото показала, як насолоджується своєю славою:"залишу це тут".

Також Politeka писала, Блондинка з "Жіночого кварталу" похвалилася натуральною красою в ніжній сукні:"ти така білосніжна".