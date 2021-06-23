Відома модель Емілі Ратаковски у небесно-блакитній сукні розбурхала схудлою фігурою

Модель після народження сина прийшла у форму всього за два з половиною місяці і тепер активно розбурхує образами, публікуючи нові фото в Instagram. Фанати супермоделі також публікують кращі кадри з схудлою моделлю і дивуються її стрункості.

Емілі в свою чергу не соромиться фігури, адже вважає, що показувати тіло без одягу – абсолютно нормально. Тому, як правило, більшість її образів вельми пікантні. Не так давно на святковій вечірці біля басейну Ратаковскі з'явилася в дизайнерській сукні з вишитим розсипом каменів.

Таким чином Ратаковскі вдалося підкреслити фігуру найкращим способом, акцентувавши увагу на самому декольте. Розпущене волосся і практично повна відсутність макіяжу при цьому стало для Емілі чимось на зразок особистої родзинки.

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Не так давно Ратаковскі розкритикували за те, що вона неправильно тримає дитину і висміяли за нехтування правилами безпеки, про які модель нібито не знає, звертаючись з сином.

"Люблю Емілі, дайте рецепт краси; HBD !!! Сумую за вами, хлопці! ❤ ️ ; Сподіваюся, на Себастьяні шовкова сорочка такого ж кольору; Ти, це плаття, ця обстановка! Міс досконалість. З днем народження!; все така ж дівчинка; як і не народжувала; сьогодні так сумно😔; це плаття від Версаче? 🤍 ; Як круто живеться, коли ти багатенька)); дитина, ймовірно, плаває в басейні».

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