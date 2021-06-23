Известная модель Эмили Ратаковски в небесно-голубом платье взбудоражила похудевшей фигурой

Модель после рождения сына пришла в форму всего за два с половиной месяца и теперь активно будоражит образами, публикуя новые фото в Инстаграм. Фанаты супермодели также публикуют лучшие кадры с похудевшей моделью и удивляются ее стройности.

Эмили в свою очередь не стесняется фигуры, ведь считает, что показывать тело без одежды – абсолютно нормально. Поэтому, как правило, большинство ее образов весьма пикантные. Не так давно на праздничной вечеринке у бассейна Ратаковски появилась в дизайнерском платье с вышитой россыпью камней.

Таким образом Ратаковски удалось подчеркнуть фигуру лучшим способом, акцентировав внимание на самом декольте. Распущенные волосы и практически полное отсутствие макияжа при этом стало для Эмили чем-то вроде личной изюминки.

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Не так давно Ратаковски раскритиковали за то, что она неправильно держит ребенка и высмеяли за принебрежения правилами безопасности, о которых модель якобы не знает, обращаясь с сыном.

«Люблю Эмили, дайте рецепт красоты; HBD !!! Скучаю по вам, ребята! ❤️; Надеюсь, на Себастьяне шелковая рубашка такого же цвета; Ты, это платье, эта обстановка! Мисс совершенство. С днем ​​рождения!; все такая же девочка; как и не рожала; Сегодня так грустно😔; Это платье от Версаче? 🤍; Как круто живется, когда ты богатенькая)); ребенок, вероятно, плавает в бассейне».

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