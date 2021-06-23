Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, поділилася щасливим кадром зі своєю подругою

Супермодель не так часто бере участь в модних показах, але із задоволенням влаштовує різні фотосесії, в яких дивує перетвореннями. При цьому Амбросіо намагається не показувати особисте життя і ділиться тільки найцікавішим зі своїх буднів.

Цього разу струнка 40-річна красуня блиснула розкішним тілом в бікіні на відпочинку разом з близькою подругою і сестрою. Сяючі образи були добре видно на кадрі навіть в чорно-білій обробці. Сестри не приховували фігури в модних купальниках, чим і захопили фанатів.

"З Днем Народження найдивовижнішу і турботливу сестричку !!! Люблю тебе @alineambrosiodeboni ️ ️ ️ » - пише Амбросіо.

Ось як реагують в мережі:

"Одна інший крутіше, прекрасно💋 🌹;😂 навіть не круто, а чудово; красуні! З днем народження; Королева👑 🙌; благословення🔥; красиво 🤍 🤍 🤍 спекотніше літа; З Днем народження; Супер леді; прекрасне фото📷 😍; з днем народження; небесні красуні🥂 🎂».

Довгі роки Алессандра стежить за собою і не дає собі поблажок. Як видно на нових кадрах, модель дуже строго дотримується дієти, тому її ноги виглядають підтягнуто і дуже худими, навіть більше, ніж треба. На представлених знімках з прогулянки Алессандра також виглядає так, немов вийшла на публіку для чергової фотосесії з колекцією нового одягу.

При цьому відчуває вона себе дуже впевнено і розкуто, а прикуті до неї погляди тільки підтверджують її стильний вигляд. У 40 років виглядати так, стовно тобі 20-справжнє мистецтво.

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