Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, поделилась счастливым кадром со своей подругой

Супермодель не так часто принимает участие в модных показах, но с удовольствием устраивает различные фотосессии, в которых удивляет преображениями. При этом Амбросио старается не показывать личную жизнь и делится только самым интересным из своих будней.

В этот раз стройная 40-летняя красотка сверкнула роскошным телом в бикини на отдыхе вместе с близкой подругой и сестрой. Сияющие образы были хорошо видны на кадре даже в черно-белой обработке. Сестры не скрывали фигуры в модных купальниках, чем и восхитили фанатов.

«С Днем Рождения самую удивительную и заботливую сестренку !!! Люблю тебя @alineambrosiodeboni 💖⭐️🎂» - пишет Амбросио.

Вот как реагируют в сети:

«Одна другой круче, прекрасно💋🌹;😂 Даже не круто, а превосходно; Красавицы! С днём рождения; Королева 👑🙌; Благословения 🔥; Красиво 🤍🤍🤍 жарче лета; С Днем Рождения; Супер леди; Прекрасное фото 📷 😍; С Днем Рождения; Небесные красавицы 🥂 🎂».

Долгие годы Алессандра следит за собой и не дает себе поблажек. Как видно на новых кадрах, модель очень строго соблюдает диету, поэтому ее ноги смотрятся подтянуто и очень худыми, даже больше, чем надо. На представленных снимках из прогулки Алессандра также выглядит так, словно вышла на публику для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды.

При этом чувствует она себя очень уверенно и раскованно, а прикованные к ней взгляды только подтверждают ее стильный вид. В 40 лет выглядеть так, стовно тебе 20 - настоящее искусство.

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