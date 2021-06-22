Відома актриса Емілі Ратаковски показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі є відомою західною моделлю. Дівчина настільки популярна, що в Instagram є безліч фан-акаунтів, на яких користувачі згадують цікаві образи красуні.

Так, цього разу, один з фанатів вирішив опублікувати знімки Емілі, де вона була в одних рукавичках, знявши решту одягу. Красуня руками стиснула пишний бюст, захоплюючи пікантним образом. На другому фото дівчина вже знялася з обличчям. Але руками довелося, як і в перший раз, прикривати бюст. Дівчина дивилася в об'єктив чуттєвим поглядом, роблячи знімок ще більш цікавим.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "неймовірна дівчина, неможливо перестати дивитися".

Повідомлялося, що відома модель Емілі Ратаковскі на святкуванні свого дня народження перевершила саму себе.

Модель після народження сина показала, як схудла і змінилася після народження сина. Плоский живіт без грама жиру дуже здивував шанувальників, які так і не змогли дізнатися відповіді у самої Емілі: як же вона скинула зайве.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в бікіні з одних мотузочок заманила сміливим видом на пляжі

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