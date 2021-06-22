Британська актриса та екс-кохана Х'ю Гранта Елізабет Херлі викликала фурор відвертим фото

56-річна теледива, продюсер і дизайнер, а також власниця бренду пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach прославилася головними ролями в голлівудських комедіях. Амплуа артистки - карколомна красуня, здатна звести з розуму будь-якого чоловіка. За життям Елізабет стежать в Instagram два мільйони підписників, яких вона регулярно радує яскравими знімками.

У своєму новому пості Херлі похвалилася розкішною фігурою, а також відкрила дещо новеньке про себе, передає Politeka.net.

"У мене є власне місце для відпочинку... у моєму власному будинку️️️ 🤷🏻‍♀️😘 ", - йдеться у підписі.

На фото актриса постала в тоненькому білому халаті, який зухвало розкрила, і смугастих трусиках. Зірка блиснула нічим не прикритою зоною декольте і плоским животиком.

Користувачі із захопленням обговорили побачене в коментарях:

"приголомшлива🍓"

"Мені терміново потрібен холодний душ 😍"

"Вау... Чудова краса ❤️"

"гаряча мама😍 🔥❤️"

"Як хороше вино, з віком стає тільки краще 🔥 😍"

"Ідеальне тіло 😍❤🤩"

"Абсолютно чудова! 😍"

"Завжди стильна і непідвладна часу"

"Єлизавета, прикрийтеся!❤️"

Відзначимо, з юного віку Херлі мріяла про театральні підмостки, але здобула популярність завдяки кіноіндустрії. Кінодебют Елізабет відбувся, коли тій було 22 роки. Красуню помітив продюсер Дон Бойд і запросив знятися в кіномюзиклі «Арія». Стрічка складалася з 10 новел, створених різними режисерами за мотивами оперних шедеврів. Херлі дістався образ Маріетти в частині по опері "Мертве місто", з яким виконавиця блискуче впоралася.

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