Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, захопила своїм талантом

39-річна співачка починала кар'єру в групі ВІА Гра. Красуня виступала в ній більше 10 років і пішла тільки в 2011 році через вагітність. Зараз артистка займається сольною кар'єрою, активно веде соціальні мережі, радуючи шанувальниками подробицями свого життя.

Так, навесні 2021 року Надя Мейхер розповіла, що тепер у неї є можливість не тільки виконувати оперні арії в концертній програмі, а й брати участь в самих постановках. А в новому після співачка вже показала відео репетиції оперної постановки, повідомляє Politeka.net.

««Carmen» George Bizet. Репетирувати... Щодня. Щоб не залишити жодного глядача байдужим...",- написала артистка.

На опублікованому відео Надя співає, стоячи ногами на стільці, де сидить її партнер по постановці. При цьому голова чоловіка опинилася між ніг Мейхер.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Внучка Чапкіса здивувала заявою після похорону дідуся і показала фото: "Шоу має тривати"

Осадча і Горбунов розтопили серця сімейними кадрами з сином: "Тато, про якого можна мріяти"

Горе в українській родині, батько з маленькими синами потрапили під колеса: що відомо

Українка не змогла перебігти 8-смугову трасу, кадри трагедії: "поруч був перехід"
Показати ще

Кадри викликали фурор в мережі.

"Оце мужику пощастило", "Надія, ви приголомшлива жінка!", "Яка ви талановита!!!!! Приголомшлива краса і талант", "наскільки ви просунута особистістю ви опинилися! це класно, здорово", "чому спочатку в Віагрі вам не давали співати з такими вокальними даними?!", "Несподівано... у вас круті вокальні дані ...ви просто бомбічна красуня", "вражає", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Надя Мейхер вирішила зізнатися, з ким у неї любовний роман.

А ще Politeka писала, що 39-річна Мейхер у вечірній сукні підкорила чуттєвим виглядом на сцені.

Також Politeka повідомляла, що 39-річна Мейхер в легкому сарафані і вінку підкорила ніжним образом.