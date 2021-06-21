Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, захопила своїм талантом

39-річна співачка починала кар'єру в групі ВІА Гра. Красуня виступала в ній більше 10 років і пішла тільки в 2011 році через вагітність. Зараз артистка займається сольною кар'єрою, активно веде соціальні мережі, радуючи шанувальниками подробицями свого життя.

Так, навесні 2021 року Надя Мейхер розповіла, що тепер у неї є можливість не тільки виконувати оперні арії в концертній програмі, а й брати участь в самих постановках. А в новому після співачка вже показала відео репетиції оперної постановки, повідомляє Politeka.net.

««Carmen» George Bizet. Репетирувати... Щодня. Щоб не залишити жодного глядача байдужим...",- написала артистка.

На опублікованому відео Надя співає, стоячи ногами на стільці, де сидить її партнер по постановці. При цьому голова чоловіка опинилася між ніг Мейхер.

Кадри викликали фурор в мережі.

"Оце мужику пощастило", "Надія, ви приголомшлива жінка!", "Яка ви талановита!!!!! Приголомшлива краса і талант", "наскільки ви просунута особистістю ви опинилися! це класно, здорово", "чому спочатку в Віагрі вам не давали співати з такими вокальними даними?!", "Несподівано... у вас круті вокальні дані ...ви просто бомбічна красуня", "вражає", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Надя Мейхер вирішила зізнатися, з ким у неї любовний роман.

А ще Politeka писала, що 39-річна Мейхер у вечірній сукні підкорила чуттєвим виглядом на сцені.

Також Politeka повідомляла, що 39-річна Мейхер в легкому сарафані і вінку підкорила ніжним образом.