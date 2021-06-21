Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, восхитила своим талантом

39-летняя певица начинала карьеру в группе ВИА Гра. Красотка выступала в ней более 10 лет и ушла только в 2011 году из-за беременности. Сейчас артистка занимается сольной карьерой, активно ведет социальные сети, радуя поклонниками подробностями своей жизни.

Так, весной 2021 года Надя Мейхер рассказала, что теперь у нее есть возможность не только исполнять оперные арии в концертной программе, но и участвовать в самих постановках. А в новом после певица уже показала видео репетиции оперной постановки, сообщает Politeka.net.

««Carmen» George Bizet. Репетируем... Ежедневно. Чтобы не оставить ни одного зрителя равнодушным...», - написала артистка.

На опубликованном видео Надя поет, стоя ногами на стуле, где сидит ее партнер по постановке. При этом голова мужчины оказалась между ног Мейхер.

Популярные статьи сейчас

Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"

Молодая жена Венсана Касселя в маленьком бикини повеселилась на пляже: "Опасная близость"

На борту есть люди: судно вспыхнуло в Черном море под Одессой, кадры ЧП

Трагедия всколыхнула Харьковщину: тела детей и мужчины достали со дна реки

Воды по грудь, а улицами плавают ларьки и мусорные баки: кадры лютой стихии в Крыму
Показать еще

Кадры произвели фурор в Сети.

«Во мужику повезло», «Надежда, Вы потрясающая женщина!», «Какая вы талантливая!!!!! Потрясающая красота и талант», «Насколько вы продвинутая личностью вы оказались! это классно, здорово», «Почему первоначально в Виагра вам не давали петь с такими вокальными данными?!», «Неожиданно... у вас крутые вокальные данные ...вы просто бомбическая красотка», «Впечатляет», - пишут в комментариях.

Напомним, Надя Мейхер решила признаться, с кем у нее любовный роман.

А еще Politeka писала, что 39-летняя Мейхер в вечернем платье покорила чувственным видом на сцене.

Также Politeka сообщала, что 39-летняя Мейхер в легком сарафане и венке покорила нежным образом.