Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, восхитила своим талантом
39-летняя певица начинала карьеру в группе ВИА Гра. Красотка выступала в ней более 10 лет и ушла только в 2011 году из-за беременности. Сейчас артистка занимается сольной карьерой, активно ведет социальные сети, радуя поклонниками подробностями своей жизни.
Так, весной 2021 года Надя Мейхер рассказала, что теперь у нее есть возможность не только исполнять оперные арии в концертной программе, но и участвовать в самих постановках. А в новом после певица уже показала видео репетиции оперной постановки, сообщает Politeka.net.
««Carmen» George Bizet. Репетируем... Ежедневно. Чтобы не оставить ни одного зрителя равнодушным...», - написала артистка.
На опубликованном видео Надя поет, стоя ногами на стуле, где сидит ее партнер по постановке. При этом голова мужчины оказалась между ног Мейхер.
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Кадры произвели фурор в Сети.
«Во мужику повезло», «Надежда, Вы потрясающая женщина!», «Какая вы талантливая!!!!! Потрясающая красота и талант», «Насколько вы продвинутая личностью вы оказались! это классно, здорово», «Почему первоначально в Виагра вам не давали петь с такими вокальными данными?!», «Неожиданно... у вас крутые вокальные данные ...вы просто бомбическая красотка», «Впечатляет», - пишут в комментариях.
Напомним, Надя Мейхер решила признаться, с кем у нее любовный роман.
А еще Politeka писала, что 39-летняя Мейхер в вечернем платье покорила чувственным видом на сцене.
Также Politeka сообщала, что 39-летняя Мейхер в легком сарафане и венке покорила нежным образом.