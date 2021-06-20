Відома актриса і модель Моніка Беллуччі знялася в новій фотосесії, дивуючи природною красою

Хоча Беллуччі і не так часто показує нові кадри, під кожним її знімком завжди можна знайти кілька тисяч захоплених коментарів. 56-річна знаменитість вирішила відійти від розв'язних і відкритих образів, що демонструють її фігуру.

Однак, навіть без пікантних деталей в своєму цибулі Моніці вдається виглядати привабливо і інтригуюче. У яскраво-помаранчевій сорочці і шкіряному піджаку зірка створила вільний і простий лук. При цьому головний акцент був зроблений на сяючій шкірі знаменитості.

Моніка підкреслила обличчя з мінімумом макіяжу, причому за словами зірки, вона свої недоліки не приховувала і не буде, обходиться без уколів. Поки артистка бажає виглядати чудово, що захоплює фанатів.

"Насолоджуйтесь, цей вид приголомшливий♪; краще цієї чарівниці просто немає♪ вже можна заздрити♪; Королева♪♥; приголомшливо! ❤ ️ ; Красиво 😍;..оуи, мерсі !! що за Діва🙌 🏿; я буду завжди їй милуватися, це талант; найкрасивіша😍 🔥; прекрасна МОН» - пишуть в мережі під постом.

Відзначимо, в цілому, зараз зірка не так часто показує нові кадри, незважаючи на те, що працювати з фотографами і зніматися в нових фільмах вона як і раніше продовжує. Зірка вважає за краще показувати тільки самі запам'ятовуються фото або кадри з незвичайними образами.

Фанати ж з радістю згадують кращі наряди Моніки, яка прославилася завдяки яскравій зовнішності і темпераметной грі у фільмах. Не так давно шанувальники поділилися пікантним ардивним знімком з Беллуччі.

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