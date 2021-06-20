Известная актриса и модель Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии, удивляя естественной красотой

Хотя Беллуччи и не так часто показывает новые кадры, под каждым ее снимком всегда можно найти несколько тысяч восхищенных комментариев. 56-летняя знаменитость решила отойти от развязных и открытых образов, демонстрирующих ее фигуру.

Однако, даже без пикантных деталей в своем луке Монике удается выглядеть привлекательно и интригующе. В ярко-оранжевой рубашке и кожаном пиджаке звезда создала свободный и простой лук. При этом главный акцент был сделан на сияющей коже знаменитости.

Моника подчеркнула лицо с минимумом макияжа, причем по словам звезды, она свои недостатки не скрывала и не будет, обходится без уколов. Пока артистка желает выглядеть ествественно, что восхищает фанатов.

«Наслаждайтесь, этот вид потрясающий 😍; лучше этой волшебницы просто нет😘 уже можно завидовать🌺; Королева🔥 ♥; Потрясающе! ❤️; Красиво 😍; ..оуи, мерси !! что за дива 🙌🏿; я буду всегда ей любоваться, это талант; Самая красивая 😍🔥; прекрасная Мон» - пишут в сети под постом.

Отметим, в целом, сейчас звезда не так часто показывает новые кадры, несмотря на то, что работать с фотографами и сниматься в новых фильмах она по-прежнему продолжает. Звезда предпочитает показывать только самые запоминающиеся фото или кадры с необычными образами.

Фанаты же с радостью вспоминают лучшие наряды Моники, которая прославилась благодаря яркой внешности и темпераметной игре в фильмах. Не так давно поклонники поделились пикантным ардивным снимком с Беллуччи.

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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