Телеведуча Леся Нікітюк вирішила влаштувати риболовлю в пікантному костюмі з боді

Леся після того, як почалися зйомки чергового сезону шоу " Хто зверху?"встигла кілька разів здивувати незвичайними витівками. Цього разу Нікітюк приміряла несподіваний образ рибалки, причому зробила це в боді і спеціальних чоботях.

У звичній гуморичстичной манері Леся покрутилася мало не по пояс у воді і показала підтягнуті форми без найменшого збентеження:

"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудку або чоботи для риболовлі то ви помиляєтеся, я рекламую собі😁» - написала Нікітюк під постом.

Фанати відповіли:

"Класна фотка👏 портупея класна; красуня😍; Краса❤; як завжди красуня, правда не розумію про що ти пишеш😍; ідеальна реклама! Але вудку потрібно укомплектувати котушкою)); дуже актуальний костюмчик ... зараз для багатьох міст в зливи🔥; хороша👍 😉; диво !!! Але яка гарна☺❤️; я б порибалив з такою дівчиною".

Раніше ми писали, щоослі того, як на зірку посипався потік гнівних коментарів, Леся Нікітюк вирішила відповісти на особливо зухвалі слова користувачів. Багато висловили своє невдоволення зовнішністю Лесі, після того, як вона»сама зробила ніс і губи".

З маскою на обличчі і з фільтром від Інстаграма, зірка записала кілька сторісів, висміявши у відповідь 40-річних жінок, які позаздрили її перетворенню:

"Вам такий як я точно не бути, а я такий як ви, точно не стану. Ідіть з богом!"- уклала телеведуща.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".