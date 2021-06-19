Телеведущая Леся Никитюк решила устроить рыбалку в пикантном костюме с боди

Леся после того, как начались съемки очередного сезона шоу "Хто зверху?" успела несколько раз удивить необычными выходками. В этот раз Никитюк примерила неожиданный образ рыбака, причем сделала это в боди и специальных сапогах.

В привычной юморичстичной манере Леся покрутилась чуть ли не по пояс в воде и показала подтянутые формы без малейшего смущения:

«Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки то вы ошибаетесь, я рекламирую себе😁» - написала Никитюк под постом.

Фанаты ответили:

«Классная фотка👏 портупея классная; красотка😍; Красота❤; Как всегда красотка, правда не понимаю о чем ты пишешь😍; Идеальная реклама! Но удочку нужно укомплектовать катушкой)); Очень Актуальный костюмчик ... сейчас для многих городов в ливни🔥; хорошая 👍😉; Чудо !!! Но какая красивая😉❤️; Клюет?; Я бы порыбачил с такой девушкой».

Ранее мы писали, после того, как на звезду посыпался поток гневных комментариев, Леся Никитюк решила ответить на особо дерзкие слова пользователей. Многие выразили свое недовольство внешностью Леси, после того, как она «сама сделала нос и губы».

С маской на лице и с фильтром от Инстаграма, звезда записала несколько сторисов, высмеяв в ответ 40-летних женщин, которые позавидовали ее преображению:

"Вам такой как я точно не быть, а я такой как вы, точно не стану. Идите с богом!" – заключила телеведуща.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».