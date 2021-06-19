Відома французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина актора Венсана Касселя, показала розкішні форми на пляжі

Молода модель часто робить пікантні кадри на пляжі, захоплюючи природною красою без макіяжу. Зірка не тільки виглядає дуже добре після народження дитини, вона ще й досить швидко приступила до роботи моделі.

Як можна помітити, головними акцентами на фото зірки залишаються її форми, яких Кунакі зовсім не соромиться. Модель віддає перевагу пастельним відтінкам для бікіні без принтів і малюнків, що робить її шкіру більш виразною.

"Яка чудова красуня😍; найшикарніша людина; не можна відірватися прекрасно хороша😍; я таю від її розкішного образу; La plus belle❤️; наша богиня веселиться🤍; офіційно моя улюблена фотографія Тебе, боже; найкрасивіша жінка в світі; Дівчина, ти гаряча; красуня = Тіна» - пишуть в мережі.

Тіна Кунакі є успішною французькою моделлю, а кілька років тому вийшла за іменитого красеня Венсана Касселя. І хоч красуня вже народила і виховує дочку, але дівчина не забуває і про кар'єру, регулярно знімаючись в нових проектах, включаючи недавні зйомки в Києві, які потім показує у себе в соціальних мережах.

На більш ранньому фото Кунакі здалася в Королівському інтер'єрі. Красуня прилягла на крісло, випрямивши довгі ноги. На тіні червоне коротеньке плаття, а також можна помітити червону сумочку в тон босоніжкам на підборах - темно-червоного кольору.

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