Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, вразила моложавим виглядом з мінімумом макіяжу

"Ангелу" Victoria's Secret і мамі двох дітей сорок років, проте виглядає вона на десять років молодше. Під час відпочинку з близькими в Діснейленді модель показала бездоганну красу з мінімумом макіяжу. Тільки трохи підфарбовані очі зробили погляд Амбросіо виразніше.

Зірці не знадобилося багато прикрас і вона не використовувала фільтри. Тільки кумедний дитячий бантик-обруч на голові прикрасив її просто образ з відпочинку. Фанати були дуже захоплені природною красою моделі, яка виглядає так молодо.

Виглядає Алессандра, як мінімум, на 10 років молодше. Сяюча шкіра, доглянутий вигляд і підтягнута фігура привертають увагу безлічі шанувальників. Головне правило Алессандри-крем з SPF. Вона регулярно робить чистку обличчя у косметолога і користується поверхневими пілінгами.

"Яка чарівна дівчинка😍; моє улюблене місце; Ти виглядаєш мило і красиво, Алессандра! Розважайтеся в Діснейленді! 🥰 ❤ ; 2021 нові вібрації, нові благословення, нове визначення енергії, вібрація вище, любов глибше; всім би так виглядати👍; чудово; шкіра просто блиск " - пишуть в мережі.

Зараз роботу з модними агентствами Амбросіо не припиняє, періодично в профілі Instagram у неї з'являються досить вражаючі фото. Цього разу на звичайному кадрі Алессандра показала трендовий лук.

Відправившись в Лас-Вегас на відпочинок, супермодель собі ні в чому не відмовляє. Також в рожевій міні-сукні зірка з гордістю показала стрункі ніжки, позуючи перед ігровим автоматом.

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