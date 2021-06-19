Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, впечатлила моложавым видом с минимумом макияжа

«Ангелу» Victoria’s Secret и маме двоих детей сорок лет, однако выглядит она на десять лет моложе. Во время отдыха с близкими в Диснейленде модель показала безупречную красоту с минимумом макияжа. Только чуть подкрашенные глаза сделали взгляд Амбросио выразительнее.

Звезде не понадобилось много украшений и она не использовала фильтры. Только забавный детский бантик-обруч на голове украсил ее просто образ из отдыха. Фанаты были очень восхищены естественной красотой модели, которая выглядит так молодо.

Выглядит Алессандра, как минимум, на 10 лет моложе. Сияющая кожа, ухоженный вид и подтянутая фигура привлекают внимания множества поклонников. Главное правило Алессандры – крем с SPF. Она регулярно делает чистку лица у косметолога и пользуется поверхностными пилингами.

«Какая очаровательная малышка😍; Мое любимое место; Ты выглядишь мило и красиво, Алессандра! Развлекайтесь в Диснейленде! 🥰❤; 2021 новые вибрации, новые благословения, новое определение энергии, вибрация выше, любовь глубже; всем бы так выглядеть👍; Великолепно; кожа просто блеск» - пишут в сети.

Сейчас работу с модными агентствами Амбросио не прекращает, периодически в профиле Инстаграм у нее появляются весьма впечатляющие фото. В этот раз на обычном кадре Алессандра показала трендовый лук.

Отправившись в Лас-Вегас на отдых, супермодель себе ни в чем не отказывает. Также в розовом мини-платье звезда с гордостью показала стройные ножки, позируя перед игровым автоматом.

Напомним, экс-ангел Victoria’s Secret заставила наслаждаться каждым изгибом в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что экс-ангел Victoria’s Secret свела с ума подтянутым телом в образе развратной зайки

А еще Politeka писала, что экс-ангел Victoria’s Secret впечатлила изгибами, выгнувшись на кровати