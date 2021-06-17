Співачка Настя Каменських зачарувала публіку засмаглою фігуркою

34-річна зірка опублікувала цікаве фото в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала в білому купальнику, передає Politeka.net.

Настю накрила хвиля ностальгії за відпочинком в екзотичній Мексиці. Як відомо, співачка прожила майже місяць в Тулумі цієї весни, знімаючи своє реаліті "Дівчата рулять". Тоді їй компанію склала її мама та подруга, екс-дружина Позитива, Анна Завгородня, а також знімальна команда. Каменських тоді розбурхувала публіку фантастичними пейзажами й відвертими сценами.

На фото дівчина постала в пікантному ракурсі, розташувавши камеру зверху так, щоб її засмаглі принади опинилися в кадрі крупним планом. Смокі-макіяж з чорними стрілками і ніжний золотий ланцюжок доповнили лук. Волосся Настя зібрала назад, щоб ніщо не заважало милуватися лінією шиї та зони декольте.

"Сумую за Мексикою і мексиканською засмагою. Залишилося ще стільки фото з Тулума. Сподіваюся, ви не проти, якщо я буду іноді ними з вами ділитися", - йдеться в підписі.

Цим же фото Каменських поділилася і в окремому посту, запитавши у шанувальників, яка серія з реаліті сподобалася їм найбільше.

"Реаліті має бути реаліті, а не планом і повністю постановкою. Чого вартий тільки Потап, який взимку з Києва приїхав засмаглий)"

"Це найкраще, що я дивилася за останній час! 👍 🔥 Стільки позитиву, стільки любові ❤ ️ оператору Ромчику окреме захоплення!!! Знято просто ВАУУУ!!! 😍 Дівчатка всі неймовірні красуні і розумниці! P. S. А найулюбленіша серія, ну звичайно ж, коли приїхав Льоша 🤗"

"Всі серії просто вогонь) 🔥особливо де приїжджав Потап, ви так світитеся поруч з ним😍"

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