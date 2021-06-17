Певица Настя Каменских очаровала публику загорелой фигуркой

34-летняя звезда опубликовала любопытное фото в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала в белом купальнике, передает Politeka.net.

Настю накрыла волна ностальгии по отдыху в экзотической Мексике. Как известно, певица прожила почти месяц в Тулуме этой весной, снимая свое реалити "Девчоки рулят". Тогда ей компанию составила ее мама и подруга, экс-жена Позитива, Анна Завгородняя, а также съемочная команда. Каменских тогда будоражила публику фантастическими пейзажами и откровенными сценами.

На фото девушка предстала в пикантном ракурсе, расположив камеру сверху так, чтобы ее загорелые прелести оказались в кадре крупным планом. Смоки-макияж с черными стрелками и нежная золотая цепочка дополнили лук. Волосы Настя собрала назад, чтобы ничто не мешало любоваться линией шеи и зоны декольте.

"Скучаю по Мексике и мексиканскому загару. Осталось еще столько фото из Тулума. Надеюсь, вы не против, если я буду иногда ими с вами делиться", - говорится в подписи.

Этим же фото Каменских поделилась и в отдельном посту, спросив у поклонников, какая серия из реалити понравилась им больше всего.

"Реалити должно быть реалити, а не планом и полностью постановкой. Чего стоит только Потап, который зимой из Киева приехал загорелый)"

"Это лучшее, что я смотрела за последнее время! 👍🔥 Столько позитива, столько любви ❤️ Оператору Ромчику отдельное восхищение!!! Снято просто ВАУУУ!!! 😍 Девочки все невероятные красотки и умницы! P. S. А самая любимая серия, ну конечно же, когда приехал Лёша 🤗"

"Все серии просто огонь) 🔥Особенно где приезжал Потап, Вы так светитесь рядом с ним😍"

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