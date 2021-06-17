Дженніфер хороша, як і раніше

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у червоному купальнику продемонструвала силу своєї краси

Знаменита артистка звикла показувати досить сміливі і відкриті образи, тому на фотосесіях в літньому стилі Лопес завжди позує в зухвалих позах. Таким чином Дженніфер підкреслює власну привабливість.

На одній з тематичних фотосесій зірка з'явилася в простому червоному купальнику з вирізом на спині і бюсті. Відсутність прикрас, принтів і яскравого макіяжу нітрохи не зіпсувало образ знаменитості, а тільки зробило її примітніше.

У центрі уваги опинився саме купальник, тому артистці не довелося вбиратися, щоб зробити себе краще. Завдяки підтягнутою формі Дженніфер продемонструвала також і доглянутий, вигляд яким можна тільки пишатися в 51 рік.

Як можна помітити, красуня може дозволити собі найвідвертіші вбрання і пози. Шанувальники розміщують на фан-сторінках в Instagram фото, де від співачки не можна відвести погляду. Зокрема, на нових кадрах зірка позувала в різних сукнях, що підкреслюють фігуру, на деяких можна помітити "сталевий" прес і її знамениті стегна.

"Божественна ❤️❤️", " ❤ ️ дивовижна 😍"," Прекрасна"," Яка прекрасна жінка", " стільки краси у цієї жінки. Бажаю їй великої любові 👏 🔥 ♥ 😍 ♥ ♥ ❤", "Я б із задоволенням побував з тобою", "прекрасна богиня ❤️", - написали користувачі Мережі.

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